Maailma kummalisim laev päästeti viimasel minutil lammutamisest

FLIP on kahtlemata üks omapärasemaid laevu, mis kunagi ehitatud, meenutades hiiglaslikku terasvarrega sparglit, mille otsa on lisatud laevanina. Ameerika Ühendriikide merevägi ehitas FLIPi algselt UUM-44 SUBROC (SUBmarine ROCket) allveelaevavastase relva arendamiseks. Selleks oli vaja koguda veealust akustilist andmestikku paljudest erinevatest sügavustest korraga.

FLIPi unikaalne ülesehitus pakkus väljakutseid ka laevaelule. Pukseeritavas horisontaalasendis muutus FLIPi siseruum justkui lõbustuspargi kummituste toaks, kus uksed ja seinad olid ebatavalistes kohtades. Kaheksa meeskonnaliiget ja kuni 11 teadlast pidid arvestama, et kraanikausid olid seintele kinnitatud kahe nurga all ning tualettruumid vajasid spetsiaalseid lahendusi.

DEEPi asutaja ja tegevjuht Kristen Tertoole kuulis plaanist laev maha kanda ja seadis kiiresti kokku meeskonna, et FLIP päästa. Mõne kuu pärast saigi DEEPi meeskond selle ülesandega hakkama. Laev pukseeriti läbi Panama kanali ja üle Atlandi ookeani Prantsusmaale La Ciotati MB92 laevatehasesse, kus järgmise 12–18 kuu jooksul see renoveeritakse ja uuendatakse.

Tertoole selgitab, et FLIP on ikooniline uurimisplatvorm, sest igaüks mereteaduse ja inseneriteaduse valdkonnas teab sellest ja paljudel on alusega seotud mälestusi. Eesmärk on laev uuesti vette lasta juba 2026. aasta alguses ja Tertoole sõnul on paljud okeanograafia ja uurimisgrupid juba ühendust võtnud.