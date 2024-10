Kes suudab luua esimese täielikult isejuhtiva sõiduki?

Kiirteel jääb hätta

Teiste autode seas graatsiliselt liikuv tühja esiistmega sõiduk avaldab muljet. Waymo sensorid jälgivad ümbrust 360 kraadi ulatuses. Tänu radarile on võimalik näha sõidukite alla ja taha ning märgata inimsilmale varjatud objekte. Waymo tähtsaim keskkonna tajumise vahend on lidar, mis tuvastab kuni 300 meetri kaugusel paiknevaid objekte. Ent Waymo tehnoloogial on mõningad puudused. Esiteks saavad juhita autod sõita üksnes väikesel piiratud alal, kus nende tarkvara on treenitud liikuma. Teiseks ei ole Waymo sõidukid täiesti iseseisvad, sest ohutuse huvides on autodel ühendus kaugoperaatoriga. Kui sõiduk ei ole täiesti kindel, et edasi liikuda on ohutu, jääb ta seisma ja palub kaugabi. See strateegia toimib väikestel sõidukiirustel, kuid mitte kiirteel. Seetõttu Waymo iseliikuvad taksod kiirteedel ei sõida. Kriitikud märgivad, et piiratud liikumisraadiuse ja kaugperaatorite tõttu on Waymo jõudnud tehnoloogilisse tupikusse.