NEW SCIENTIST Füüsikaseadustest avastati üks salapärane läbiv matemaatiline kõiksuse muster

«Võiks arvata, et see jaotus erineb oluliselt nende kolme valemikogumi vahel, kuna need pärinevad hoopis erinevatest allikatest,» ütles uurimisrühma liige Deaglan Bartlett Sorbonne’i Ülikoolist Prantsusmaal. Kuid tulemused osutasid hoopis sellele, et kõik kolm valimikogumit sobitusid täpselt samasse mustrisse.

Mida tähendab see, et reaalsuse valemid järgivad taolist mustrit, on endiselt ebaselge. Üks võimalik seletus on, et see viitab reaalsuse toimimisviisile, selgitab Eddy Keming Chen California Ülikoolist San Diegos: «Iga valem on erakordselt täpne tõeliste universumi faktide prognoosimisel, nii et võib-olla annab ka see üldine muster meile infot reaalsuse olemuse kohta. Oleme loonud keele, matemaatika ja sümbolid eri eesmärkidel, kuid paistab, et füüsikas või looduses kasutatakse neist vaid lihtsamaid.»