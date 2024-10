TalTechi teadlaste juhend aitab laboris veetilkade abil suuri avastusi teha

Tallinna Tehnikaülikooli keemia- ja biotehnoloogia teadur Simona Bartkova sõnul annab see juhend nõu, kuidas neid veetilkasid märgistada, et aru saada, mis nende sees toimub. See aitab omakorda teadlastel väga detailselt uurida isegi kõige väiksemaid elusorganisme ja biomolekule. Tema hinnangul aitab nende, st mikrofluidika uurimisrühma loodud juhend muuta tilgapõhised tööriistad kogu maailma teadlastele oluliselt kättesaadavamaks.

Mis tehnoloogiaga on tegu?

Aidatakse kogu maailma teadlasi

«Katsed võivad hõlmata aga väga keerukaid etappe, mis nõuavad teadmisi mitmest teadusvaldkonnast. Kaasprofessor Ott Scheleri poolt juhitav mikrofluidika uurimisrühm avaldaski juhendi just põhjusel, et aidata seda probleemi lahendada,» märgib Bartkova. Juhendisse koondatud nõuanded põhinevad hiljutistel uuringutel, mille aluseks on kaasaja tipptasemel teadmised elusorganismide ja biomolekulide uurimiseks tilkades. Uuringud on rühmitatud vastavalt erinevale bioloogia tasemele, hõlmates sealhulgas geene, väikeseid molekule ja erinevaid rakke.