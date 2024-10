VAATA Robot mängis Rootsis kaunil moel tšellot

Rootsis esinesid koos Malmö sümfooniaorkestri liikmetega spetsiaalselt 3D-prinditud osadega varustatud tööstusrobotid, mis olid programmeeritud esitama muusikat. Roboti arendas välja teadlane ja helilooja Fredrik Gran ning selle esituse jaoks kasutati spetsiaalselt helilooja Jacob Mühlradi kirjutatud muusikapala.

Robootiline tšellosolist astus koos sümfooniaorkestriga publiku ette eelmisel neljapäeval, Mühlradi autorikontserdil. Mühlrad rõhutas, et tšellot mängiva roboti nägemine tundus loomulik ja andis võimaluse katsetada. «Tšellorobot on põnev, kuna selle anatoomiline ülesehitus erineb inimese käest,» lisas ta.

«Ma kujutan alati orkestrit ette kui üht organismi, seega olin väga elevil, kuidas kollektiiv reageerib robotile kui solistile. Inimlike ja robotlike elementide sümbioos lõi huvitava ja põneva ühtsuse,» selgitas Mühlrad.

Mühlrad rääkis ka, et töötamine kahe tšellot mängiva tööstusliku robotkäega oli huvitav, kuna isemängivad klaverid on juba tavalised, kuid keelpillid on palju keerukamad. Ta tundis huvi, kas robottsellot on kunagi varem orkestriga koos mängitud, ja selgus, et ei olnud.

Esituse jaoks kasutati spetsiaalselt helilooja Jacob Mühlradi kirjutatud muusikapala. Foto: instagram.com/malmosymfoniorkester

Mühlradi sõnul on uue tehnoloogia ja robootilise tšello võimalused lõputud. See on vahend, millest inimesed saavad õppida ja avastada, kus on piirid tšello mängimisel. Uus tehnoloogia ei suuda väljakutset esitada ega asendada inimesest tšellomängijat, kuid see avardab võimalusi.

Kontsert, kus robottšello sümfooniaorkestriga esines, oli maailmas ainulaadne esmaesitus, märgiline samm muusika ja robootika kohtumisel. Mühlrad, kes töötab nii klassikalise muusika kui ka populaarmuusika valdkonnas, on tehnoloogia suhtes alati avatud olnud. Kohtumine Graniga ja tema robottšelloga viis eksperimentaalse koostööni, mis kulmineerus kontserdiga.

«On olnud väga põnev julgeda hoida see üsna lihtsana. Nii et selles konkreetses teoses olen valinud luua muusikat, mis tundub ka emotsionaalne, mis võib-olla muutub paradoksaalseks, arvestades, et seda mängib robot,» ütles Mühlrad, kirjeldades enda spetsiaalselt tšellorobotile kirjutatud muusikapala.