Kassid on kiiremad sõnade õppijad kui beebid

Varasemad uuringud on näidanud, et kassid oskavad järgida inimeste osutusi, nad teavad, kes kuulub nende «meeskonda», keda saab usaldada ja kes on nende toidu eest vastutav. Samuti tunnevad nad ära oma nime ning suudavad õppida ka tuttavate kasside ja inimeste nimesid.

See leid pani Jaapani Abazu ülikooli teadlase ja uuringu peamise autori Saho Takagi juurdlema, kas kassidel on kaasasündinud võime inimkeelt õppida. Takagi ütles, et teda üllatas, et kassid suudavad «salakuulata» inimeste vestlusi ja mõista sõnu ilma erilise treeninguta.

Selleks, et teada saada, kas kassid suudavad õppida ka teisi inimeste sõnu nagu koerad, viisid Takagi ja tema kolleegid läbi keelekatsed. Nad kasutasid eksperimentaalset testi, mida varem on kasutatud 14 kuu vanuste inimbeebide keele arengu uurimiseks. Testis osales 31 täiskasvanud kodukassi, kellele näidati kaht lühikest animeeritud videot, samal ajal kui kostus hooldaja hääl, öeldes välja mõeldud sõnu.

Esimese animatsiooni (ühe olendi paisumine ja kahanemine) ajal ütles hooldaja «keraru» ja teise (punase päikese kujutise paisumine ja kahanemine) ajal «parumo». Animatsioon kestis üheksa sekundit. Beebid hakkasid kunagises uuringus sõnu ja pilte seostama pärast 16-20 kordust, mis olid 20 sekundit pikad.

Enamik kasse kohanes pildisõna paariga pärast nelja katset.

Pärast pausi mängiti nimelt kassidele animatsioon ette «vale» heliga – kassid ilmutasid hämmingut ja vaatasid ekraani 33 protsenti pikemalt, kui heli ja pilt omavahel ei sobinud. See viitab, et kassid suudavad kiiresti moodustada pildi ja sõna seoseid.

Uuring toob välja, et kassid pööravad meie öeldule rohkem tähelepanu, kui me arvame, ja üritavad mõista meie sõnu. Kuigi kasside ja inimbeebide õppimisvõimet ei saa otseselt võrrelda, on siiski põnev, et kassid suudavad luua seoseid meie sõnade ja piltide vahel.

Uuring avaldati ajakirjas Scientific Reports.