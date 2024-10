Elektrooniline nina hakkab nuusutama, kas toit kõlbab või millised haigused on õhus

Uus Norra teadlaste leiutatud andur põhineb nii-öelda antennisüsteemil.

Mis ühendab mobiiltelefoni, arvutit ja telerit? Muidugi antennid. Telekommunikatsiooni professor Michael Cheffena Norra Teaduse ja Tehnoloogia Ülikoolist (Norwegian University of Science and Technology ehk NTNU) Gjøvikis usub, et sedasama tehnoloogiat saab kasutada palju enamaks kui ainult kommunikatsiooniks.

Tema sõnul võib antennidele sensoorseid funktsioone andes olemasolevat taristut kasutada uutes rakendusvaldkondades.

Lihtsaim lahendus on sageli parim

Cheffena selgitas, et varasemad katsed luua niinimetatud «elektroonilisi ninasid» pole kasutanud juba olemasolevat infrastruktuuri. Samuti on nendel tehnoloogiatel olnud mitmeid probleeme, mida antennitehnoloogia võib lahendada.

«Teised elektroonilised ninad võivad sisaldada sadu andureid, mis on sageli kaetud erinevate materjalidega. See muudab nende töö äärmiselt energiakulukaks ja tootmise kalliks. Lisaks kaasneb suur materjalikulu. Vastupidiselt sellele koosneb antenniandur ainult ühest antennist, millel on üks kattematerjal,» selgitas Cheffena artiklis.

Doktorant Yu Dang, kes on peamine autor hiljuti ajakirjas Sensors and Actuators B: Chemical avaldatud uurimuses uue «antenninina» kohta, väidab aga hoopis seda, et taoline lihtne lahendus on isegi parem, kui keerukad senised andurid.

Milline on bensiini ja värskelt niidetud rohu lõhn?

Dang selgitas, et nende andur suudab eristada erinevaid gaase 96,7-protsendilise täpsusega. See tulemus on võrreldav parimate elektrooniliste ninadega ja mõnes valdkonnas isegi nendest etem.

Antenniga nina on lihtne ja täpne. See ei vaja kallite materjalidega kaetud erinevaid andureid, vaid kasutab antenni, millega tagasipeegeldunud erineva sagedusega signaale analüüsides leitakse, mis on õhus. Foto: teadustöö / NTNU