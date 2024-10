Eestis on vaid üks väga heas ökoloogilises seisundis veekogum

Mis siis teistel meie veekogumitel viga on?

Ega jõgedele peale vaadates üldiselt mured välja ei paistagi. Tõsi on see, et 48% pinnaveekogumitest vajavad tähelepanu ja hoolt. Aastasadade vältel oleme muutnud loodust läbi maade kuivendamise, veekogude ümberkujundamise, paisutamise jms teel. Lisaks on tehnoloogia- ja tööstuse areng käinud läbi pika tee ja enne praegusesse punkti jõudmist on palju reovett, saasteaineid, taimekaitsevahendeid jms otse veekogudesse ja ka põhjavette jõudnud. Täna tõdeme, et väga sageli on just need tegevused veekogu tervist halvendanud. Seejuures tuleb ka kaasajal ette hooletusest ja ükskõiksusest põhjustatud olukordi, kus juhtub täpselt neid samu asju, mis varasemaltki. Samas on ka tegevusi, millel on mõju, kuid mida ei saa päevapealt lõpetada.