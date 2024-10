AJUTÕMMIS VALMIS Teadlased kaardistasid äädikakärbse iga viimsegi ajuraku ja tegid sellest tohutu mudeli

Nii kärbse kui ka inimese ajus töötlevad suured neuronite võrgustikud infot, juhivad käitumist ning talletavad ja meenutavad mällu kogemusi ja nähtut.

Mõlemas ajus tulistavad neuronid elektrilaenguid ja kasutavad samu neurotransmittereid. Mõlemad ajud on massiliste ühenduvustega ning mõlemad näitavad huvitavate võrgustruktuuride märke, mida tahaksid teadlased paremini mõista.

Kuigi erinevusi on samuti palju, on teadlaste sõnul küsimus selles, kuidas organiseerida neuronite võrgustikke info töötlemiseks ja mällu talletamiseks ning hiljem andmete kättesaamiseks ehk meenutamiseks, mis tõenäoliselt toimib liikideüleselt sarnaselt. Selle mõistmine on aga siiamaani keeruline probleem ning täiskasvanud äädikakärbse aju näib olevat optimaalne kompromiss inimese aju ülima keerukuse ning samas teadlasi huvitavate põnevate omaduste vahel.

Tohutult avastamist: nii näeb välja äädikakärbse ajust eraldatud neuronivõrk,mis tegeleb nägemisega. Foto: Cambridge´i Ülikool

Suhteliselt väikeses ajus tuvastati üle 8000 erineva rakutüübi. Äädikakärbse nägemissüsteemis on neuronid keskmiselt umbes 0,6 mm pikkused ja neil on umbes 270 sisendit ja 500 väljundit. Kui rääkida suuruse võrdlusest, siis imetajate neuronid on ligikaudu 10 korda suuremad kui kärbse omad.

Imetajate aju siiski erineb putukate omast ühe olulise omaduse poolest: kui meil on ajus sünapsid tavaliselt üks-ühele täpselt kahe neuroni vahel, siis putukatel on tavaliselt üks-paljudele, ühendades mitu erinevat neuronit. Miks see nii on, jääb teadlaste sõnul spekulatsiooniks, kuid üks võimalus on, et võib-olla püüavad putukate ajud maksimeerida ühenduvust ja seega arvutusvõimsust oma väga väikese aju suurusega.

Täiskasvanud puuviljakärbse aju kaardistamine kõigi selle neuronite ja ühendustega avab seega tohutult uusi võimalusi aju tööpõhimõtete uurimiseks. Kuigi kärbse ja inimese ajud on mitmel viisil erinevad, jagavad need ka olulisi sarnasusi neuronite ühenduste tasandil. Selliste kaartide abil saab uurida ajustruktuuride ja -funktsioonide põhimõttelisi küsimusi ning võrrelda keerulisi närvivõrgustikke liikideüleselt.