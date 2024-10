Tehisaru kaevas aerofotodelt välja sadu seni nähtamatuid iidseid maastikujooniseid

Peruu pealinnast Limast umbes 435 km lõuna pool asub kuulus «astronaudina» tuntud geoglüüf, mis on 30 meetri kõrgune ja nähtav vaid õhust. Geoglüüfid on paljud aja jooksul taimedesse mattunud, kuid tehisintellekt suudab maastikufotodelt tuvastada inimese loodud jooni. Vaatamata uue tehnika tõhususele Nazca joonte leidmisel jääb nende eesmärk endiselt ebaselgeks. Mõnede teadlaste sõnul lõi nazca rahvas need selleks, et jumalad kujutisi taevas näeksid. Foto: MARTIN BERNETTI / AFP / Scanpix

Nazca kujutised jagunevad kahte kategooriasse. Suuremad on nn joon-tüüpi, mis loodi, kraapides maapinda ja eemaldades pinnase, et paljastada sügavamal olevad erksavärvilised pinnakihid. Nende värvikontrasti ja suuruse tõttu olid just taolised kujutised esimesed, mille kaasaegsed teadlased avastasid. Suurimad joonised on enamasti geomeetrilised kujundid, kuigi esineb ka loomi ja taimi kujutavaid geoglüüfe.

Teine tüüp, mida nimetatakse reljeef-geoglüüfideks, koosneb valgetest ja mustadest kividest, mille abil on loodud väiksemad pildid. Need on sageli ainult kuni üheksa meetri suurused. Madalama kontrasti ja väiksema suuruse tõttu on neid olnud keerulisem avastada.

Hiljuti avastatud geoglüüfid kujutavad inimesesarnaseid figuure ja loomi, sealhulgas 22 meetri pikkust mõõkvaala, kes hoiab nuga.

Nazca ajastu keraamikal leidub stseene, kus kujutatakse mõõkvaalu, kes lõikavad inimestel päid maha, märkis Sakai. See seob mõõkvaalad inimohvritega.

303 uuest kinnitatud geoglüüfist on peaaegu kõik reljeef-geoglüüfid ja neist 80 protsenti kujutavad inimesesarnaseid figuure, kehata päid või koduloomi, nagu näiteks laamasid.

Muistsed vaatamisväärsused

Uurijad usuvad, et reljeef-geoglüüfid asusid muistsete jalgradade lähedal, viidates, et need olid mõeldud väiksematele inimrühmadele, kes liikusid mööda teid. Joon-tüüpi geoglüüfid, mis sageli kujutavad metsloomi, on rohkem seotud rituaalidega ja asuvad tseremooniate korraldamise radade lähedal, kus need joonistati hiiglasuurelt, et oleks ülevalt näha Nazca jumalatele.

Suurimad geoglüüfid ongi nähtavad ainult õhust vaadatuna.

Hiljutine uurimus parandas oluliselt reljeef-geoglüüfide arvepidamist ja tõi välja erinevused nende ja joon-tüüpi geoglüüfide vahel, mitte ainult stiili ja suuruse, vaid ka motiivide, teede ja tseremoniaalsete kohtade läheduses paiknemise ning jaotuse osas. Autorid järeldasid, et erinevused viitavad tõenäoliselt erinevatele funktsioonidele ja kasutusotstarvetele.

Teadlased usuvad, et veel umbes 250 reljeef-geoglüüfi ootavad avastamist. tehisaru analüüsivahendite abiga on lootust, et need avastatakse tulevikus palju kiiremini.