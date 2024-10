Miks küll kevadel ja sügisel samad õhutemperatuurid nii erinevad tunduvad

Meteoroloogiline põhjus

Ilmajaamad mõõdavad õhutemperatuuri tavaliselt maapinnast umbes 1,8 meetri kõrguselt. Kuid maapinna temperatuur mõjutab meid samuti. New Hampshire'i meteoroloog Cyrena Arnold selgitab, et suvel maapind soojeneb, ent sügise saabudes jahtub see aeglasemalt kui ümbritsev õhk. See tähendab, et maapinna temperatuur järgib hooaegade muutusi viivitusega, mistõttu sügisel kiirgab maapind endiselt soojust, kuigi õhk on juba jahedam.

Mõju avaldab ka see, millest maapind koosneb. Kui maapind on soojem, kiirgab see õhku soojust, muutes õhutemperatuuri subjektiivselt soojemaks. Samuti mõjutab meid maapinna tüüp – linnatänavate asfalt ja betoon on oluliselt soojemad kui rohumaad või metsad, mistõttu võib linnas jalutades ilm tunduda soojem kui näiteks looduses matkates.

Bioloogiline põhjus

Kehatemperatuuri reguleerimisel mängib suurt rolli ka niiskus. Vana ütlus, et «asi ei ole kuumuses, vaid niiskuses», kehtib ka selles olukorras. Märg külm tundub üldiselt ebamugavam kui kuiv külm, sest energia ülekandmine toimub kolme oleku - tahke, vedel ja gaasiline - vahel. Gaasid muudavad temperatuuri kiiresti, vedelikud veidi aeglasemalt ja tahked ained kõige aeglasemalt. Kuigi niiskus on suviste ilmaprognooside ajal üldiselt suurem tegur, ei kao see jahedamal ajal maagiliselt ära. Nii nagu on olemas kuiv kuumus, on olemas ka niiske külm, mis võib füüsiliselt tunduda ebamugavamalt. Kuigi niiskust seostatakse enamasti suveilmadega, on see oluline ka jahedamal ajal. Kui su keha higistab, eraldub naha pinnale soojust ja see aurustub. Kui õhk on kuiv, toimub see aurustumine kiiremini, aidates keha jahtuda. Kui aga õhk on niiske, aurustub higi aeglasemalt, jättes keha jahedamaks ja niiskemaks.