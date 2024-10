Tuulikukorpusest tehti mikromaja – kas te elaksite sellises?

Projekti jaoks valiti Vestas V80 2-megavatise tuuliku gondel, mis töötas 20 aastat Austria Gols’i tuulepargis. 100 meetri kõrguselt maapinnale toodud gondel on mõõtmetega 4 meetrit lai, 10 meetrit pikk ja 3 meetrit kõrge, mis teeb kokku umbes 35 ruutmeetrit elamispinda. Ehkki see konkreetne gondel on üsna kompaktne, võiksid suuremad, rohkem energiat tootvad tuulikud olla eluruumidena veelgi sobivamad.

Projekt näitab, kuidas tuulegeneraatorite elutsüklit pikendada ja neid uutel viisidel kasutada. Foto: linkedin/josdekrieger

Kuidas mikromaja valmis

Tuulikukabiinil on mitmeid eeliseid: see on kerge, veekindel ja valmistatud tugevast klaaskiudplastikust, mis on küll raskesti ringlussevõetav, kuid vastupidav ning seetõttu sobiv taaskasutamiseks. Superuse Studios töötas koos partneritega, et lisada majale elektrivarustus, torustik ja isolatsioon. Nelja katusele paigaldatud päikesepaneeliga saavutatakse 1800 W tippvõimsus, mis on piisav maja energiavajaduste katmiseks.

Katusel annavad neli päikesepaneeli 1800 W tippvõimsust, mis on maja jaoks piisav. Foto: Vattenfall/Jorrit Lousberg

Majas on ka päikeseenergial töötav veeboiler pesemiseks ja duši all käimiseks, soojuspump ning detsentraliseeritud ventilatsioonisüsteem. Lisaks asub hoone välisküljel elektriautode laadimispunkt. Interjöör on viimistletud puidust, pakkudes väikese kööginurga, vannitoa ning kombineeritud magamis- ja elutoa. Kogu mööbel on toodetud jätkusuutlikult või taaskasutatud materjalidest, sealhulgas söögilaud, mis on valmistatud tuuliku labast.

Tuulikust ehitatud maja interjöör on valminud taaskasutatud puidust. Foto: Vattenfall

Tuleviku perspektiivid

Superuse'i kaasasutaja Jos de Krieger rõhutab, et projekt näitab teed, kuidas tuulegeneraatorite elutsüklit pikendada ja neid uutel viisidel kasutada. Praegu on maailmas saadaval vähemalt kümme tuhat sellist tuuliku gondlit, mis ootavad taaskasutust. See avab uusi võimalusi ja väljakutseid nii tuulikute omanikele kui ka energiatootjatele, pakkudes inspiratsiooni ka neile, kes toetavad väikeelamute kontseptsiooni ja ringmajandust.

See idee peaks tekitama ka väikeelamute entusiastides ja materjaliringluse pooldajates indu tuuleenergia tuleviku suhtes.