USA salajane lennuk on juba seitsmendal kosmoselennul ja nüüd tehakse sellega midagi tavatut

Kosmosevägede salastatud kosmoselennuk X-37B on ehitatud Boeingu poolt algselt juba 2010. aastal, kuid seda ehitatakse pidevalt ümber ja täiustatakse vastavalt uute missioonide vajadustele. Korduvkasutatav lennuvahend on toiminud Pentagoni ja NASA uute ja üsna tihti salastatud tehnoloogiate katseplatvormina.

Praegune missioon krüptilise nimega OTV-7 algas detsembris ja selle eesmärk on katsetada tulevikus kasutatavaid kosmosetehnoloogiaid. Kuigi missiooni paljud üksikasjad on täielikult salastatud, avaldasid kosmoseväed hiljutises pressiteates haruldase pilguheidu X-37B uusimale ettevõtmisele, paljastades, et kosmoselennuk valmistub sooritama aeropidurduse manöövrit.

Uued pidurid

Kuigi see on X-37B jaoks uus liigutus, on NASA ja teised kosmoseagentuurid aeropidurdust katsetanud juba aastaid. See tehnika hõlmab mitmeid möödalende, mis kasutavad manööverdamiseks Maa atmosfääri ülemiste kihtide hõõrdejõudu.

Salapärane X-37B stardikapslis. Foto: Adam Shanks / USA Kosmosejõud / Wikimedia Commons

Kui see õnnestub laitmatult, saab niimoodi X-37B orbiiti muuta, kasutades minimaalselt kütust. Tulevikus oleks see kasulik ka teistele lennuvahenditele.

Ameerika Ühendriikide Kosmoseväe operatsioonide juht kindral Chance Saltzman märkis samas pressiteates, et see manööver on kosmosevägede jaoks oluline verstapost, kuna teenistus otsib võimalusi laiendada oma oskusi ja suutlikkust uues väljakutsuvas valdkonnas.

Kosmoselennuk kasutab aeropidurduse manöövreid, et muuta oma orbiiti ja siis hävitada oma teenindusmoodul enne missiooni lõplikku täitmist. Kosmoseväed ei avaldanud aga mingeid üksikasju selle kohta, millal toimub korduvkasutatava osa Maale naasemine ja mis katsetusi sama lennu ajal veel tehakse.