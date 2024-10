Alla saja aasta tagasi välja surnud loom loodetakse taaselustada õige pea

Kui genoom saab täielikult rekonstrueeritud, kavatseb Colossal kasutada karnivoorsete kukkurloomade (Dasyuridae) sugukonda kuuluvaid liike, et tuua maailmasse tagasi esimesed Tasmaania tiigrid (tuntud ka kui Thylacine). Viimane teadaolev kukkurhunt suri 7. septembril 1936 Tasmaanias Hobarti Beaumarise loomaias, vaid mõni kuu pärast seda, kui liik sai Austraalia riikliku kaitse alla. Kuigi pärast seda on toimunud mitmeid ekspeditsioone looma jälgede leidmiseks, pole ühtegi tõendit selle liigi ellujäämisest leitud.

Tasmaania tiigrite pesakond Hobarti Beaumarise loomaaias 1909. aastal. Foto: Wikimedia Commons

Looduskeskkonna tasakaalu taastamine

See koerataoline kukkurloom oli Tasmaania saare tippkiskja, kes hoidis kontrolli all haigusi, jahtis nõrgemaid loomi ning aitas piirata võõrliikide levikut. Pärast tema väljasuremist on metsapõlengud, sissetungivad liigid ja haigused saarel märgatavalt sagenenud. Teadlased usuvad, et kukkurhundi taasasustamine saaks pakkuda olulist ökoloogilist kasu.

Dallasest pärit ettevõte Colossal Biosciences, mis püüab väljasuremisele määratud liike taaselustada, on alustanud koostööd ka keskkonnaorganisatsioonidega, et tugevdada olemasolevate liikide, näiteks Ameerika piisoni, genoomi. Nüüd on Colossal teatanud, et nad on suutnud rekonstrueerida 99,9 protsenti Tasmaania tiigri genoomist, jättes vaid 45 lünka, mille täitmine on juba lõpusirgel.

Tasmaania tiiger suutis oma lõugu avada erakordselt laiali, kuni 80 kraadi ulatuses. Foto: Wikimedia Commons