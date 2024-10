Hiidmeteoriit võis käivitada elu arengu Maal

Enne elu teket oli Maa väga erinev paik, mida pommitasid arvukad meteoriidid. Üks neist löökidest, tuntud kui sündmus S2, leidis aset umbes 3,26 miljardit aastat tagasi ja jättis endast maha vihjeid Maa varajasest ajaloost.

Seda iidset tabamust uurib Harvardi Ülikooli geoloogia ekspert Dr. Nadja Drabon. Tema meeskond töötab Lõuna-Aafrikas Barbertoni rohekivivööndis, mis on rikas geoloogiliste tõendite poolest.

Harvardi Ülikooli geoloogia dotsent Nadja Drabon. Foto: Bryant Troung

Hiiglaslik meteoriit

Dr. Draboni meeskond uurib hoolikalt kiviminäidiseid ja nende keemilist koostist, et taastada S2 tabamuse sündmusi. Meteoriit oli 200 korda suurem kui see, mis hävitas dinosaurused, ja umbes neli korda kõrgem kui Everest. Löök põhjustas tohutu tsunami ja laialdase hävingu.

S2 meteoriidi tabamus käivitas sündmuste ahela, mis muutis Maa keskkonda märkimisväärselt. Tabamus tekitas tohutu tsunami, mis segas ookeani ja kandis maakoore rusud rannikule. Löögi intensiivne kuumus aurustas ookeani ülemise kihi ja tekkinud paks tolmupilv varjutas päikese.

Vaatamata sellele jäi elu Maal püsima. Uuring näitab, et meteoriiditabamused, mida sageli peetakse hävitavateks, võisid tegelikult soodustada elu arengut. Meteoriit tõi eluks vajalikke toitaineid, nagu fosfor ja raud, mis olid olulised hulkraksete organismide, eriti rauda ainevahetavate bakterite kasvuks. Tsunami tõi rauda süvaveekihist madalamatesse vetesse, samal ajal kui meteoriit ise andis Maa pinnale fosforit.

See muutus raua ainevahetust eelistavate bakterite suunas on oluline pusletükk Maa elu arengus. Kuigi see nihe bakterite koosluses oli ajutine, annab see olulist teavet Maa varajase keskkonna kohta.

Tabamused kui elu soodustajad

Dr. Drabon märgib, et me kipume mõtlema kokkupõrkesündmustest kui katastroofidest, mis hävitavad elu, kuid see uuring toob esile, et need tabamused võisid elu algusaegadel pakkuda olulisi eeliseid, mis võisid aidata kaasa elu õitsengule.

Barbertoni rohekivivööndis on tõendeid rohkem kui kaheksa muistse löögisündmuse, sealhulgas S2 kohta. Dr. Drabon ja tema meeskond jätkavad selle piirkonna uurimist, otsides täiendavaid vihjeid Maa varajasest meteoriitide poolt mõjutatud ajaloost.

Uuringu tulemused avaldati ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences.