Teemanditolm atmosfääri – sellega loodetakse planeeti jahutada, aga mis edasi

Plaan hõlmab 5 miljoni tonni teemandiosakeste paiskamist atmosfääri. Kui kõik kulgeks plaanipäraselt, võiks see vähendada globaalset temperatuuri 1,6°C võrra – märkimisväärne arv, eriti arvestades, et maailm on juba ületanud Pariisi kliimakokkuleppes seatud 1,5°C piiri.

Geoinseneeria: lootus või oht?

Geoinseneeria on vastuoluline uurimisvaldkond, mis püüab leevendada kliimamuutuste ja globaalse soojenemise mõju, manipuleerides looduslike keskkonnaprotsessidega. Uuring keskendub selle konkreetsele meetodile, mida nimetatakse stratosfääri aerosoolide «süstimiseks».

Stratosfääri aerosoolide süstimine seisneb suurte koguste väikeste osakeste või aerosoolide saatmises stratosfääri, mis on atmosfääri teine kiht. Selle eesmärk on peegeldada päikesevalgust ja luua jahutav efekt, mis aeglustaks või isegi peataks globaalse soojenemise. Tavaliselt kasutatakse stratosfääri aerosoolide süstimiseks väävliosakesi. Kuid see võib kaasa tuua ootamatuid riske, näiteks põhjustada stratosfääri soojenemist, mis oleks vastupidine soovitud tulemusele.

Alternatiivid väävliosakestele

Kui väävliosakesed võivad olla problemaatilised, siis kas on olemas sobivaid alternatiive? Selle väljaselgitamiseks töötasid teadlased välja kolmemõõtmelise kliimamudeli, et simuleerida, kuidas eri materjalidest koosnevad aerosoolid atmosfääris käituvad. Uuringusse kaasati aerosoolid, mis koosnesid alumiiniumist, kaltsiidist, ränikarbiidist, anataasist, rutiilist, teemantist ja vääveldioksiidist.