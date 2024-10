VAATA VIDEOT Bakter kui piraadilaev: saak konksudega enda külge ja siis ba...bahh!

Uuritud liik on Aureispira – tavaline meres elav bakter, kes võib ellu jääda nii vees kui ka mitmesugustel pindadel. Kui keskkonnas on piisavalt toitaineid, elab Aureispira rahulikku elu. Ent kui toit otsa saab, hakkab see bakter saaki jahtima, kasutades piraaditaktikaid, mis võiksid isegi Taaniel Tinale au teha.

Esmalt liigub see sujuvalt saagi kõrvale, seejärel laseb välja pisikesed oma pisikesed konksudaga varustet köidikud, mis takerduvad sihtmärgi viburite ümber – need piitsataolised jätked aitavad paljudel bakteritel liikuda, seega köidikute kasutamine takistab saagi põgenemist. Vaata videot:

Varasemad uuringud on juba näidanud, et Aureispira kasutab sellist rünnakutaktikat, kuid selles uues uuringus süvenesid teadlased protsessi detailidesse, kasutades valgusmikroskoopiat ja krüoelektronmikroskoopiat. Need tehnoloogiad aitasid täpselt uurida «relvade» funktsiooni ja struktuuri. Samuti täheldati, et bakter käitub sellisel viisil looduses ainult siis, kui toitained on otsakorral.