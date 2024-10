Kuidas Eesti õpilased CERNis müüoneid püüdmas käisid

Šveits üldiselt jättis Mavericksid üsna külmaks, aga muljet avaldas just CERNi linnakus nähtu ja kogetu. Kõik eeldasid, et kaks nädalat tuleb viibida üsna kõledates maa-alustes tööstushoonetes ja teha kuiva teadustööd. Tegelikult asub eksperimendi ala maa peal ja ka osakeste kiirendi on maa all ainult osaliselt. CERN asub väga suurel alal maa peal, mis moodustab omaette väikse linna, maa all on vaid mõned torud. CERNi linnakus on olemas kõik, mis ühes linnas olema peab: restoranid, hotellid, jõusaalid, oma bussiliinid, jalgrattalaenutuse süsteem ja eraldi CERNi äpp, kus leiab näiteks juhised linnas orienteerumiseks. Eesti tiimil õnnestus kohalviibitud aja jooksul heal juhul näha ainult poolt sellest, mida CERNi maapealne osa endast kujutab, sest ülejäänud pool CERNist asub hoopis teisel pool piiri Prantsusmaal. Ka suur osa maa-alusest osast jäi kahjuks nägemata, sest kiirendi oli töös ja inimesi seetõttu eksperimendi juurde ei lubatud – seda siis nii eksperimendivahendite kui ka inimese enda hoidmiseks. Tegelikult CERNis kiirgus liiga suur ei ole, aga lisaks osakestele voolab mööda kiirendi torusid ka magneteid jahutav vedel heelium, mille lekked võivad olla juba väga tõsiste tagajärgedega.