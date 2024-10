Humanoidrobotist kunstnikul valmisid maalid – neid tuleb veel ja vaata, kui palju need maksavad

Ai-Da on maailma esimene ultrarealistlik robot-kunstnik, kes on minemas kunstiajalukku. Tema uusim teos, arvutiteaduse teerajaja Alan Turingi portree, läheb peagi Londoni Sotheby’si oksjonimajas haamri alla. See hetk tähistab esmakordset sündmust, kus humanoidroboti kunstiteos müüakse suures oksjonimajas.

Portree, mille pealkiri on «AI God», on tähelepanuväärne 2,2 meetri kõrgune maal, mis kujutab Alan Turingit, keda peetakse moodsa arvutiteaduse alustalaks. Maali hinnanguline väärtus jääb vahemikku 100 000 kuni 150 000 naela ja see püüab jäädvustada Turingi keerulise pärandi. Oksjon toimub veebis 31. oktoobrist kuni 7. novembrini ning kuulub Sotheby’s Digital Art Sale'i programmi, mis uurib kunsti ja tipptasemel tehnoloogia ristteed.

Ai-Da ja teema looja Aiden Meller. Foto: Niklas Halle'n / AFP

Kunsti ja tehisintellekti sulandumine

2021. aastal loodud Ai-Da on Briti galeristi Aidan Melleri looming, kes tegi roboti loomisel koostööd Oxfordi ja Birminghami ülikoolide tehisintellekti ekspertidega. Ai-Da koosneb keerulistest tehisintellekti algoritmidest, kaameratest tema silmades ja bioonilistest kätest, mis võimaldavad tal iseseisvalt maalida. Ta suudab luua oma teoseid ilma inimeste sekkumiseta, kasutades oma pintslitõmmetel keerulisi masinõppe tehnikaid.

Ai-Da valik kujutada Alan Turingit on eriliselt tähendusrikas. Turing oli tuntud oma otsustava rolli eest sakslaste Enigma koodi murdmises Teise maailmasõja ajal ja arvutiteaduse teoreetiliste aluste loomises. Samuti väljendas ta 1950. aastatel muret tehisintellekti võimalike ohtude pärast. Need hoiatused kajavad ka tänapäeval, kus tehisintellekt on muutunud võimsaks tööriistaks, kuid samas ka eetilise arutelu teemaks.