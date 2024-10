AK Taimede nutikad oskused

Taimedel on loomadega võrreldes kõik vastupidi – loomad tarbivad hapnikku, taimed toodavad seda. Loomad tekitavad CO 2 , taimed tarbivad seda. Loomad on kiired, taimed aeglased – ehkki mitte liikumatud. Loomade elutegevuse põhifunktsioonid on koondunud vähestesse asendamatutesse organitesse (sh aju, kops), taimede omad on jaotunud üle kogu keha ja suuresti asendatavad. Loomadest suudavad näiteks sisalikud kaotatud saba tagasi kasvatada. Loomi on «omas nahas» üks, taimi võib olla mitu. Juba Goethe täheldas, et osa puude okstel on natuke teistsugune väljanägemine, st need taimed ei ole indiviidid, vaid nagu mesilaspered, indiviidide kolooniad. Taimed toimivad inimese mõistes «tagurpidi» – otsustamisfunktsioon ja suu asuvad all mullas ning suguorganid üleval taevas.