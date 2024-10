Teadlased: just sellest kohast Marsil võib leida elu

Nagu marsikulgurid on seni näidanud, siis punase planeedi pinnas on pigem külm ja viljatu kõrb. Osoonikihi ja magnetvälja puudumine tähendab, et Päikese ultraviolettkiirgus on umbes 30 protsenti tugevam kui Maal, steriliseerides kõik need punased tolmused kivid.