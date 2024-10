SUUR VEND ARENEB Turvakaamerad õpivad tehisaru toel maailmast aru saama

Turvakaamerad hakkavad peagi mõistma, mis nende ees toimub. See tähendab, et tehisaru suudab ise eristada inimeste tavalist käitumist kahtlastest või kuritegelikest tegevustest.

Mis oleks, kui turvakaamera ei jäädvustaks mitte ainult videot, vaid mõistaks ka pildil toimuvat, eristades tavalist tegevust ohtlikust käitumisest? Just sellist tulevikku kujundavad Virginia Ülikooli rakendusteaduste ja tehnika kooli (School of Engineering and Applied Science ehk SEAS) teadlased oma uusima teadussaavutusega: tehisaru-põhise intelligentse videote analüsaatoriga, mis suudab seninägematu täpsusega tuvastada videomaterjalis seda, mida inimesed teevad.