FOTOD President Karis Eesti CERNi liikmeks saamise tseremoonial: vajame teadust juhatama meid läbi raskete aegade

President Karise sõnul on ideede vahetamine ja ühised teadusuuringud vajalikud inimkonna suurimate püüdluste ellu viimiseks, näiteks meie universumi sügavaimate saladuste paljastamiseks. «Koostöövaim toob inimestes esile parima ja annab märkimisväärseid eeliseid kõigile. Just CERN on suurepärane näide sellest viljakast rahvusvahelisest koostööst,» ütles Eesti riigipea ja avaldas uhkust, et Eesti on nüüd CERNi täisliige. «Koostöö saab kaasa tuua mitte ainult edusamme teaduses, vaid ka tehnoloogilisi uuendusi ja parema hariduse.»

Foto: Presidendi kantselei

President Karis avaldas, et tema jaoks on CERNiga seotud peamine emotsioon põnevus. «Põnev on teada saada, kuidas oleme laiendanud oma arusaama meie universumist ja põnev on avada uksi uude maailma,» sõnas ta. «Eesti võtmine CERNi täisliikmeks on tunnustus, et meil on omalt poolt ka väärtust pakkuda. Soovime ühiselt kaasa aidata põneva teaduse loomisele ja innovatsiooni edendamisele.»

Foto: Presidendi kantselei

Riigipea sõnul on CERN suurepärane näide majandusarengu soodustamisest läbi tipptasemel tehnoloogilise innovatsiooni ja rakendusuuringute. «CERNi liikmesus tõstab Eesti ettevõtete innovatsioonivõimet ja suurendab investeeringuid teadus- ja arendustegevusse. Loodame, et ka erasektoris töötavate teadlaste arv kasvab,» rääkis president Karis, kelle sõnul on CERNi programmid meie õpetajatele, õpilastele, inseneridele ja teadlastele hea võimalus saada maailmatasemel koolitust ning naasta koju uute ideede ja oskustega.

Foto: Presidendi kantselei

Pidulikule tseremooniale eelnes riigipea kohtumine CERNi peadirektori Fabiola Gianottiga, kes andis ülevaate CERNi tegevusest. Kohtumisel räägiti teaduskoostöö süvendamisest, ettevõtete innovatsioonivõimest ning teadus- ja arendustegevuse investeeringute suurendamisest. President Karis rõhutas, et koostöö agressori Venemaaga ei ole võimalik mitte ühegi tasandil. «Venemaa teadlaste osalus CERNi eksperimentides võib piirata meie teaduskoostöö võimalusi,» ütles president Karis.

Foto: Presidendi kantselei

Samuti kohtus president Karis CERNis töötavate Eesti teadlastega. Veel tutvus ta maailma võimsaima osakestekiirendi LHC tööga ja selle ühe eksperimendi, 21 meetrit pika, 15 meetrit laia ja 15 meetrit kõrge CMS detektoriga, mis aitas 2012. aastal leida Higgsi bosoni.