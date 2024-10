Terve Eestimaa élan vital

Elujõud, see on ometi hakkamasaamise rõõm!

Suure tüki vabadust ja iseseisvust oleme juba ära andnud – me ei saa enam omatahtsi kustutada tulesid, et näha tähti, me ei saa enam vaigistada mootorimüra, et kuulda oma looduse hääli. Sõrm on antud. Me oleme oma meelte elujõu ära andnud. Kui panustada välismaiste spetsialistide peale meie probleeme lahendama, siis see tähendab, et me ise pole võimelised oma elust aru saama. Oleme ikka küll. Kogu maailma tarkusega tuleb nõu pidada, seda tõlkida, ent otsustada ikka oma peaga. Aga see nõuab vaimset pingutust, mitte aatomijaama. See nõuab, et me oma õpetajaid toetame, mitte kihutavat rongi.