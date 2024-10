Eesti on CERNi täisliige: liikmemaks kopsakas, aga tulud veel kopsakamad

LHC (Large Hardon Collider) kiirendi on maailmas täiesti unikaalne. CERNi omapära ongi see, et tal ei ole võistlejaid. Need masinad on nii suured ja nii kallid, et neid saab maailmas ehitada ainult ühe. LHC kõige suurem ja kuulsam tulemus on see, et vabastati Higgsi boson, mis on osake, mis annab teistele osakestele massi. Aga lisaks sellele on seal avastatud paarkümmend uut osakest, mis ei ole elementaarosakesed, vaid koosnevad kvarkidest, mis on prootonite suuremad ja raskemad sugulased. Ja selliseid avastusi on seal tehtud paarkümmend. Nii et CERNi eesmärk on uurida fundamentaalteadust, milles on ta absoluutselt unikaalne. Selleks et uurida fundamentaalteadust, on vaja ehitada väga keerulisi aparaate, töötada selleks välja tehnoloogiaid, mis ongi viis, kuidas CERN panustab ühiskonda otseselt. Kõik need tehnoloogiad, mis CERNis välja töötatakse, lähevad ühel või teisel viisil ühiskonnas kasutusse. Näide on Andi Hektor ja müüontomograafia, ehk müüondetektor, mis esmapilgul tunduvad inimesele kasutud, aga tulevikus saab neid kasutada laevade, sildade või veoautode läbivalgustamiseks, mis võib osutuda väga praktiliseks asjaks.