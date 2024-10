NEW SCIENTIST See häkkimisnipp muudab mobiilid ka ilma mikrofonita pealtkuulamisseadmeteks

Nüüd on Ahmed Najeeb ja tema kolleegid Lahore juhtimisteaduste ülikoolist Pakistanis leidnud uue viisi, kuidas sellest kaitsest erinevates Androidiga nutiseadmetes mööda hiilida. Nad petavad güroskoobi ja liikumisanduri ära, nii et need teevad mõõtmisi ajas pisut nihutatult, suurendades tegelikku proovivõtusagedust 200-lt 400 korrale sekundis, millest juba piisab.

Apple'i telefonides on samuti IMU, kuid teadlased ei uurinud, kas need on samamoodi haavatavad.

«Probleem on see, et telefoni on vaja midagi pahatahtlikku installida, mis tähendab, et mobiil on juba ilmselt kompromiteerinud, et neile instrumentidele ligi pääseda,» ütleb ta, «kui nii, siis on tõenäoliselt juba lihtsamaid viise, kuidas kedagi pealt kuulata.»