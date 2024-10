Kuul on probleem – NASA pakub 3 miljonit selle lahendamise eest

Kuul leidub mitmeid esemeid, sealhulgas roboteid, mõned lipud, perekonnafoto ja võib-olla isegi dinosauruste jäänuseid. Kuid seal on ka 96 kotti inimeste tekitatud prügiga, mille Apollo astronaudid sinna jätsid. Need kotid jäeti Kuule maha, et teha ruumi Kuult võetud proovide jaoks. Tegelikult on Neil Armstrongi tehtud esimene foto Kuul just üks neist paljudest jäätmekottidest.