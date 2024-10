Taanist leiti mõistatuslik 5000 aasta vanune kiviaegne ehitis

Kivivooderdusega ehitisi neoliitikumi ajast on Taanist varemgi leitud, kuid siis on need olnud kasutusel matmispaigana, Jættestue ehk megaliitmausoleumi aga arheoloogid leitud ehitise puhul välistasid. Pilt on illustreeriv ja sellel on Mårup Jættestue.

Foto: Peter Larsen / Wikpmedia Commons