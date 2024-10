VAATA OTSEÜLEKANNET Vesinik on energeetikas jalga ukse vahele saamas – enamgi veel

Vesinikutehnoloogia arenguteekond on viimastel aastatel olnud nii põnev kui käänuline. Algsele elevuslainele on järgnenud märkimisväärsed tehnoloogilised edusammud, kuid samas ka tõsised väljakutsed, mis on põhjustanud pettumust. Bloomberg New Energy Finance'i (BNEF) andmetel kuulutati 2023a. jooksul välja taastuvvesiniku projekte koguvõimsusega 78 miljonit tonni aastas. See on muljetavaldav number, mis teoreetiliselt võiks rahuldada peaaegu kogu praeguse ülemaailmse nõudluse.

Inveteeringud ikka veel loiud

Siiski on vaid 5% neist projektidest jõudnud lõpliku investeerimisotsuseni. Põhjuseid on mitmeid - kõrged kapitalikulud, regulatiivsed ebakindlused ning vajadus ulatusliku taristu järele. Euroopa, sealhulgas Eesti, seisab praegu olulise valiku ees. Kuigi meil on ambitsioonikad plaanid puhta energia vallas, riskime maha jäämisega teistest piirkondadest, eriti Hiinast, kus tehti viimase aasta jooksul 40% kõigist vesinikuprojektide lõplikest investeerimisotsustest (Euroopas oli see näitaja 32%). Hiina opereerib juba maailma suurimat 260 MW taastuvvesinikuprojekti, samas kui Euroopa veel püüdleb esimeste 20 MW projektide poole.

Mida peaksime tegema, et püsida ülemineku eesrinnas? Esiteks tuleb luua stabiilsed ja selged regulatsioonid. Teiseks on vaja soodustada nõudlust rohelise vesiniku järele ning tagada, et see muutuks võtmesektorites nagu tööstus ja transport elujõuliseks valikuks. Kolmandaks peame tegelema kõrgete kuludega - inflatsioon, tõusvad intressimäärad ja kapitalikulud on tõsised väljakutsed.