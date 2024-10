VAATA OTSE Kaks päeva eestikeelset geneetilist tulevärki Viljandis

Traditsiooniliselt on konverents eesti keeles ja esinevad parimad Eesti teadlased nii kodu- kui välismaalt. Mitmed ettekanded on pühendatud personaalmeditsiini arendustele ja rakendustele. Sealhulgas tutvustab Riina Raudne personaalmeditsiini keskuse tegevusi, Peeter Padrik räägib personaalsest vähi ennetusest ning Tanel Mahlakõiv tutvustab uudset personaalset rakuteraapiat.

Välismaal töötavatest teadlastest tulevad esinema Signe Altmäe, kes räägib mikrobioomi mõjust viljakusele ning Siim Pauklin, kes räägib vähi tüvirakkudest, ehk miks on raske vähist lahti saada.

Ettekandeid on ka inimesegeneetika siduserialade esindajatelt. Mart Loog tutvustab bioinseneeria teaduskeskust ning esinevad selle aasta keemia ja molekulaarbioloogia riikliku aastapreemia laureaadid.

Eraldi sessioon on suunatud ka noorteadlastele, kus esinevad noored andekad teadlased saavad laiemale avalikkusele oma teadustööd tutvustada. Parim noorteadlane nomineeritakse Euroopa Inimesegeneetika ühingu stipendiumile, mis toetab noore teadlase osalust Euroopa Inimesegeneetika Ühingu 2025. aasta kongressil Milanos.

Välja antakse ka elutööpreemia, mille on viimastel aastatel pälvinud näiteks Mart Ustav, Raivo Uibo ning Andres Metspalu. Seekordne laureaat selgub 17. oktoobri õhtul.

Eesti inimesegeneetika ühing on loodud 2000. aastal ja koondab geneetika, genoomika, geenitehnoloogia ja nende siduserialade teadlasi, eksperte, ettevõtjaid, meedikuid ja tudengeid. Ühingu tava on korraldada igal aastal eestikeelne teaduskonverents, mis on kogukonna üks laiapõhjalisemaid ja mõjukamaid teadusfoorumeid Eestis.