Vaata videot Dresdeni muusikuid asus dirigeerima kolme käega robot

Robot koosnes kolmest eraldiseisvast käelaadsest seadmest, mis hoidsid taktikeppe. Iga käsi suutis liikuda iseseisvalt, võimaldades robotil hoida takti ja esitada muusikalisi dünaamikaid. See oskus tuli eriti esile helilooja ja pianisti Andreas Gundlachi teoses «Semiconductor's Masterpiece», mis oli spetsiaalselt tellitud Dresdeni Sümfoonikute poolt.

Kolme käega robot suutis juhtida orkestri kolme sektsiooni eraldi, mis oleks ühe inimese jaoks olnud võimatu. Gundlach selgitas pühapäeval peetud esitluse ajal, et roboti idee sai inspiratsiooni Dresdeni Tehnikaülikooli teadlastelt , kes arendavad koostööroboteid ehk «co-boteid». Nende eesmärk pole inimesi asendada, vaid töötada koos nendega.

Roboti arendamine ja koolitamine koos Dresdeni Tehnikaülikooliga võttis aega kaks aastat. Gundlach märkis, et roboti õpetamine andis talle uue tähenduse sellele, kui imeline on inimese võime oma liigutusi juhtida. Protsess nõudis kannatlikku tööd, et õpetada masinale esteetilisi käeliigutusi, mida orkester hästi mõistaks.