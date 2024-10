Rotid tekitavad ultraheli ja te ei oska arvatagi, mida nad sellega teevad

Uus uuring viitab, et näriliste kõrge sagedusega piiksumised võivad aidata neil liigutada õhus lõhnaosakesi, et oma haistmismeelt parandada. Kuigi hiirte häälitsused on tuntud, ei ole rottide hääled tavaliselt inimese kõrvale kuuldavad, sest et need on ultrahelisagedusel ehk üle inimese kuulmisvõime piiri. Kahjuritõrjega tegelev ettevõte Critter Control selgitab, et rotid kasutavad erinevaid helisagedusi, et väljendada emotsioone ja suhelda omavahel, mis viitab juba niigi keerukale kommunikatsioonisüsteemile.