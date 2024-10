Keenia inimsööjalõvide legend osutus tõeks: loe, kuidas see kindlaks tehti

Teadlased ei ole Tsavo lõvide uurimist veel lõpetanud. Järgmine samm on uurida veelgi põhjalikumalt leitud karvaproove, millega loodetakse eristada lõvide toitumisharjumusi. See mitte ainult ei näita genoomiuuringute potentsiaali, vaid võib anda ka uusi teadmisi ajalooliste inimeste ja lõvide konfliktide kohta, mida saab rakendada ka vanemate eksponaatide uurimisel.

Lõvide terror ja ehitustööde seiskumine

Tsavo jõe äärde, kus 1898. aastal ehitati raudteesilda Uganda ja India ookeani ühendamiseks Kilindini sadama kaudu, rajati mitmeid laagripaiku, kus elas tuhandeid töölisi, peamiselt Indiast. Kahe inimsööja lõvi tegevus kestis kokku üheksa kuud, mille jooksul nad öösiti laagreid ründasid, lohistasid ohvreid telkidest välja ja sõid nad ära.

Lõvid said surma kolonelleitnant John Henry Pattersoni käe läbi, kes hiljem kirjutas oma kogemustest raamatu «The Man-eaters of Tsavo».

Kuigi rünnakutes oli paarikuune vahe, hakkasid sarnased rünnakud aset leidma ka lähedalasuvates asulates. Kui lõvid rünnakutega jätkasid, muutusid need intensiivsemaks, laagrisse tungiti peaaegu iga päev. Töölised püüdsid ehitada kaitsvaid tarasid ja süüdata lõkkeid, kuid see lõvisid eemal ei suutnud hoida. Nad hüppasid üle või pugesid okastaradest läbi. Patterson märkis, et algul ründas laagrit üks lõvi korraga, kuid hiljem nad muutusid julgemaks ja ründasid koos, kummalgi ohver käes.

Rünnakute sagenedes põgenesid sajad töötajad, mis peatas raudteesilla ehituse. Koloniaalvõimud sekkusid ja saatsid kohale relvastatud sepoyde rühma, kuid rünnakud jätkusid.

Jahi lõpp ja lõvide surm

Patterson püüdis lõvisid korduvalt lõksu püüda ja varitseda, kuid esialgu ebaõnnestunult. Lõpuks, pärast mitmeid katseid, õnnestus tal esimene lõvi maha lasta 9. detsembril 1898. Lõvi oli 2,95 meetrit pikk ja selle surnukeha transportimiseks oli vaja kaheksat meest. Teine lõvi lasti maha 20 päeva hiljem. Pattersoni sõnul tuli esimese lõvi tapmiseks kasutada suurekaliibrilist vintpüssi, mille kuul tabas lõvi tagajalga. Hiljem järgnes talle uus kuul, mis tungis lõvi südamesse. Teine lõvi tapeti üheksa kuuliga, millest kuus tabasid.

Esimene kahest Tsavo inimsööja lõvist, mille pildistas kolonelleitnant Patterson. Foto: Wikimedia Commons

Ellujääjad ja lõvide pärand

Lõpuks naasid ehitustöölised ning raudteesild valmis veebruaris 1899. Tapetute täpne arv on vaieldav. Kuigi Patterson väitis, et ohvreid oli 135, on hilisemad uuringud pakkunud välja, et tegelik arv võis olla ligi 28–31 inimest. Siiski märkisid mõned allikad, et Patterson viitas peamiselt India töötajatele ning Aafrika ohvreid ei dokumenteeritud täpselt.

Pärast lõvide surma kasutas Patterson nende nahkasid oma kodus vaibana. 1924. aastal müüs ta need Chicago loodusmuuseumile 5000 dollari eest. Kuigi nahad olid kehvas seisukorras, restaureeriti need ja lõvid on nüüd muuseumis püsiekspositsioonis koos nende koljudega.

Tsavo lõvide koljud. Foto: Field'i loodusmuuseum

Moodsad teadusuuringud ja teooriad inimese söömise kohta

2001. aasta uuring, mis vaatas üle lõvide inimeste ründamiste põhjused, viitas, et algsed ohvrite arvud on tõenäoliselt liialdatud. Isotoopide analüüs Tsavo lõvide luukollageenist ja juustekeratiinist näitas, et esimene lõvi võis süüa umbes 10,5 ja teine 24,2 inimest. Uuring viitas siiski, et lõvid võisid kokku tappa kuni 72 inimest.

2002. aastal tehti uus DNA-uuring, mis paljastas lõvide hammaste vahel juuksematerjali, mis viitas sellele, et lisaks inimestele toitusid lõvid sebradest, antiloopidest, veistest ja gnuudest. See viitab sellele, et lõvid vahetasid oma toitumisharjumusi, süües vaheldumisi oma looduslikku saaki ja inimesi. Siiani jääb selgusetuks, kas lõvid hakkasid inimesi jahtima seetõttu, et ühel neist oli kahjustunud hammas.

Teadlased on pakkunud erinevaid teooriaid lõvide käitumise kohta. Mõned usuvad, et 1898. aasta karjataud Aafrikas hävitas nende loomuliku saagi, sundides lõvisid otsima teisi toiduallikaid, sealhulgas inimesi. Teised on viidanud võimalusele, et lõvid olid harjunud leidma surnud inimesi orjakaravanide radadelt, mis läbisid Tsavo piirkonda. Üks teooria, mida toetas ka 2017. aasta uuring, viitab sellele, et üks lõvi kannatas hambajuure infektsiooni all, mis muutis loodusliku saagi jahtimise raskemaks.

Need uuringud näitavad, et lõvid võisid inimesi süüa viimase võimalusena, kuna neil oli raske loomulikke saakloomi tappa.