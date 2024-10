Suur samm inimkonnale SpaceXi platvorm krabas õhust kinni kosmosest tagasi pöördunud raketi

Uued tehnoloogilised väljakutsed

Selle katselennu peamine eesmärk oli näidata, et tagasipöörduv Super Heavy aste on võimalik stardiplatvormil kinni püüda, et see saaks kiiresti uuesti kasutusse võtta. Nii Super Heavy esimene aste kui ka Starship on täielikult korduvkasutatavad, mõlemad on ehitatud selleks, et jõuda tagasi Maale ja olla valmis järgmisteks missioonideks – olgu see siis Maa orbiidile, Kuule või lõpuks kasvõi Marsile.