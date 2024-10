EBAREAALNE Kaks inimest suhtlesid teineteisega oma unenägudes

Reaalajas suhtlemise potentsiaal kirgastes unedes

REMspace'i eesmärk on saavutada reaalajas suhtlemine kirgastes unedes, mis võib olla keeruline, kuid ettevõte loodab seda lähikuudel ikkagi saavutada. «Eile tundus unenäos suhtlemine ulmevaldkonda kuuluvat. Homme on see nii tavaline, et me ei suuda oma elu ilma selleta ette kujutada,» ütles REMspace'i asutaja ja tegevjuht Michael Raduga. Ta rõhutas, et see avab ukse lugematutele kaubanduslikele rakendustele ja muudab meie arusaama suhtlemisest unenäomaailmas.