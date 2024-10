Miks küll me üheskoos haigutame - ja mitte ainult inimesed

Haigutamise esinemine väga erinevatel liikidel viitab sellele, et tegemist on vajaliku ellujäämismehhanismiga. Mis on aga selle tegelik eesmärk? Ükskõik, kas see on seotud aju hapnikuga varustamise, kehatemperatuuri reguleerimise või sotsiaalsete signaalide andmisega, on teadlaskond pakkunud välja mitmeid hüpoteese.

Üldlevinud idee, et haigutamine suurendab aju hapnikuga varustatust, ei ole kinnitust leidnud. Teine teooria väidab, et haigutamine aitab tähelepanu säilitada, kuid ka selle kohta puudub teaduslik konsensus.

Küll aga on selge haigutamise seos meie ööpäevase rütmiga – bioloogilise kellaga. Enamik haigutusi toimub puhkeseisundis, tavaliselt ärkamise ja magamajäämise faasis. Täpsemalt esineb haigutamist just siis, kui keha on vähem erksas olekus, näiteks pärast söögikorda, kui keha tegeleb toidu seedimisega.

Haigutamine kui suhtlusvahend?

Kuigi haigutamise põhjused pole täielikult selged, on selle «nakkav» olemus viimas oluliste teaduslike avastusteni nii bioloogia kui ka sotsiaalpsühholoogia valdkondades.

Haigutamine võib mängida olulist rolli sotsiaalsetes interaktsioonides, nagu on täheldatud jaanalindudel, kes kasutavad haigutamist grupikäitumise sünkroniseerimiseks. Nagu inimestelgi, haigutavad nad sageli siis, kui nad liiguvad ärkvelolekust puhkeseisundisse või vastupidi. Seega võib haigutamine olla signaal, mis näitab tegevuse või valvsuse muutust, aidates tagada, et kõik rühma liikmed on samaaegselt kas ärkvel või puhkeseisundis. See suurendab kollektiivset turvalisust ja hoiab rütmi ühtlasena.