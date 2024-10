USA marsikulgur paneb kokku pilti, miks elu Marsilt kaduda võis

NASA Goddardi teadlane Jennifer Stern, artikli kaasautor, selgitas, et need tekkemehhanismid viitavad kahele erinevale kliimastsenaariumile, mis omakorda võivad pakkuda erinevaid elamiskõlblikkuse stsenaariume. Märja-kuiva tsüklid viitavad keskkondadele, kus elamiskõlblikkus vaheldus, samas kui krüogeensed temperatuurid Marsi kesk-laiustel viitavad vähem elamiskõlblikule keskkonnale, kus enamik vett on jäässe lukustatud ja saadaval olev vesi on väga soolane, mis muudab selle eluks ebameeldivaks.

Selliseid kliimastsenaariume on Marsi iidse ajaloo kohta varemgi välja pakutud, tuginedes teatud mineraalide olemasolule, globaalsele modelleerimisele ja kivimite tuvastamisele. See uurimus on esimene, mis toetab neid stsenaariume isotoopiliste tõenditega kivimiproovidest.

Marsi karbonaatides leitud raskete isotoopide väärtused on oluliselt suuremad kui Maa karbonaatmineraalide omad ja need on kõige raskemad süsiniku ja hapniku isotoobid, mis on Marsi materjalides kunagi mõõdetud. Uurimismeeskonna sõnul on mõlemad kliimastsenaariumid – nii märg-kuiv kui ka külm-soolane – vajalikud selliste isotoopide moodustamiseks.

Burtt täpsustas, et need kõrged süsiniku ja hapniku isotoopväärtused viitavad äärmuslikele protsessidele. Kuigi aurustumine võib Maal tekitada märkimisväärseid muutusi hapniku isotoopides, olid selle uuringu käigus mõõdetud muutused kaks kuni kolm korda suuremad. See tähendab kahte asja: 1) aurustumine oli nii äärmuslik, et ajendas isotoope sedavõrd raskeks muutuma, ja 2) need rasked isotoobid säilisid, mistõttu igasugused kergemaid isotoope tekitavad protsessid olid märkimisväärselt väiksema ulatusega.

See avastus tehti Curiosity pardal asuvate instrumentide Sample Analysis at Mars (SAM) ja Tunable Laser Spectrometer (TLS) abil. SAM kuumutab proove kuni 900°C-ni ja seejärel analüüsib TLS kuumutamise käigus eraldunud gaase.