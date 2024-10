Nad leidsidki nõela heinakuhjast ja siis selgus, et neid «nõelu» on palju

Kui selline liitumine on toimunud ja olgu see mRNA molekul kuitahes suur, siis käivitub piltlikult selle mRNA molekuli lammutamine ning selle konkreetse geeni avaldumisele pannakse piir. Sisuliselt saab valguköök käsu: selle retsepti järgi enam asju edasi ei tehta. See pikka aega märkamatuks jäänud molekulaarne mehhanism on olemas olnud ilmselt sadu miljoneid aastaid.

Üks mikro-RNA võib samas pärssida mitme valgu sünteesimist, ehk siis puruks rebida valgusünteesimise retsepti, nii nagu saavad erinevad mikro-RNA molekulid katki rebida ka üht ja sedasama retsepti.

​Ka mitmete haiguste, muuhulgas vähi kujunemisel on sellised ebakohad retseptuuris üheks põhjuseks: kas vale retsept jääb töösse või õige retsept rebitakse puruks. Praegu on teada, et mõned mikro-RNAd suudavad leevendada põletikkegi.

Igatahes on üksikust nõelast saanud terve nõelte kuhi ning on selge, et selle peenhäälestusmehhanismi avastajad on Nobeli kuulsuste alleel igati õiges kohas.