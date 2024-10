Koeraomaniku elu: kas see mõjub tervisele hästi

Koera suhe inimesega on väga mitmeplaaniline ning sellest suhtest sünnib kuhjaga positiivset – aga on ka mõned probleemid.

Austraalias armastatakse koeri. Ja mitte ainult Austraalias aga sealsete koeraomanike kohta on tehtud põhjalikumaid uuringud. Umbes pooltes kodudes on vähemalt üks koer, kuid kas need karvased sõbrad on meie tervisele kasulikud?