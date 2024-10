Ookeanisügavusest avastati kummaline nanostruktuur ja loe, mida see tegi

Jaapani Riken Teadusuuringute Instituudi ja Tokyo Tehnoloogiainstituudi teadlaste juhitud uus uurimus jõudis järeldusele, et need hüdrotermilised lõõrid suudavad toota energiat ilma elusrakkude abita. See avastus võib mängida võtmerolli elu tekke mõistmisel.

Teadlased leidsid ookeanilõõrid ümbruses nanostruktuure, mis toimivad selektiivsete ioonikanalitena, mis tähendab, et need toimivad veefiltritena, lastes läbi teatud tüüpi laetud osakesi, samas blokeerides teisi. Selle valiku kaudu tekib väike, kuid oluline pingeerinevus, sarnaselt orgaanilistele kanalitele meie rakkude membraanides. Kuna antud juhul ei ole seotud orgaanilisi aineid, viitab see sellele, et energiatootmine – mida tuntakse osmootse (ehk sinise) energiana – võis Maal eksisteerida enne elu tekkimist, luues sobiva keskkonna elusrakkudele.

Rikeni instituudi biokeemik Ryuhei Nakamura selgitas, et süvameres leitud spontaanne ioonikanalite moodustumine omab otsest mõju elu päritolu uurimisele nii Maal kui ka mujal. Hüdrotermilised lõõrid, mis on nõrgad kohad, kus magma poolt kuumutatud vesi taas ookeani jõuab, on mineraaliderikkad ja täis energiat. Seetõttu arvavad teadlased, et sellised süvavee hüdrotermilised ventilatsiooniavad võisid mängida rolli elu tekkeprotsessis.

Uurimistöös vaadeldud lõõrid koosnevad keerulisest mineraalide segust, mis teeb need eriti huvitavaks. 84-sentimeetrist magneesiumhüdroksiidi proovi lähemalt vaadeldes avastasid teadlased, et kristallid on organiseeritud sirgetesse kanalitesse, mis reguleerivad vedeliku liikumist läbi ventilatsiooniava ja tekitavad pinnal pingeerinevuse.