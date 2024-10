Teadlased ja hambaarstid: pistsime koos hambaharjaga suhu mikrofoni ja vaat, mida hambad meile rääksid

ToMoBrush (Tooth Monitoring Brush / Tomorrow's Toothbrush) projekti raames uuritakse võimalusi, et kasutada valmis elektrilist hambaharja minimaalse riistvara modifikatsiooniga hammaste tervise tuvastamiseks, et võimaldada regulaarset kodust hambatervise enesekontrolli.

Hambahügieen on oluline osa inimese üldisest tervisest, mistõttu varajane hambahaiguste avastamine on hädavajalik. Kuigi röntgen on hetkel kõige levinum meetod hambahaiguste tuvastamiseks, ei ole see paljudele kättesaadav.