Moderniseerumisaja öine linn meelitas põnevuse ja salapäraga

Selleks et aduda, milliseid tagajärgi toob kaasa eelmainitud tasakaalu kadu, heitkem pilk indiviidi tunnetusvälja avardumisele ja tugevnemisele öösel. Öö teeb nähtavaks ülevaima kõigest, mida visuaalselt aistida saab: tähistaeva. Astronoomiaajakirjanik Stuart Clark on kirjutanud: „Enamikku inimestest, kes tähistaevast vaatlevad, valdavad rahu ja aukartus ning sageli tunnetavad nad iseenda tähtsusetust. Toona said tähistaevast veel üsna hästi jälgida ka linlased, kes öösel majaseinte vahelt välja astusid. Taeva nägemine toimis päästikuna, mis võis vallandada mõlemad Clarki osunduses hõlmatud tajud, sest teatud juhtudel aitab tähistaevas tõepoolest tunnetada oma kohta ja piire ning mingis mõttes end uuesti üles ehitada. On rikastav kogemus vaadelda öötaevast, sest nagu on märkinud aja- ja kultuuriloolane Richard Tarnas, avab see ligipääsu transtsendentsile, sügavusele ja mitmekesisusele, kuna päikese tõttu on päeval vaid üks valgus, sellal kui öösel pääsevad esile eri laadi valgused, tähed, planeedid ja reaalsused. Taevassevaat justkui lülitab sisse solaarse teadlikkuse, mille tagajärjel tekib tervikutaju ja mõtteline ühendumine anima mundi»ga [maailma hingusega], millel on palju tähenduskeskusi.