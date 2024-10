Tanager-1 satelliidi missioon on suur samm edasi kasvuhoonegaaside probleemiga tegelemisel, pakkudes teadlastele ja otsustajatele täpseid ja usaldusväärseid andmeid, mis on vajalikud kliimameetmete rakendamiseks.

Tanager-1 on varustatud pildispektromeetriga, mis suudab mõõta sadu Maa pinnalt peegelduvaid valguse lainepikkusi. Igal keemilisel ühendil on oma unikaalne spektraalne «sõrmejälg», mida teadlased saavad tuvastada ja mõõta. See võimaldab satelliidil tuvastada ja mõõta kasvuhoonegaaside heitmeid väga täpselt, isegi kuni hoonete tasemeni.

24. septembril 2024 Texases Permianis tuvastatud metaanivoog, mis pärineb ühest nafta- ja gaasitehasest. Carbon Mapperi hinnanguline heitkogus on 400 kg metaani tunnis. Foto: Planet Basemap via Planet Labs

Esimesed tulemused

• Pakistan: 19. septembril kogutud andmed näitavad umbes neljakilomeetrist metaanivogu Karachi prügila kohal emissioonimääraga üle 1200 kilogrammi metaani tunnis.

• Lõuna-Aafrika: Samal päeval kogutud andmed Kendali söejaama kohal näitavad ligi kolmekilomeetrist süsihappegaasi voogu emissioonimääraga ligikaudu 600 000 kilogrammi süsihappegaasi tunnis.

• Texas, USA: 24. septembril kogutud andmed Midlandi naftaväljade kohal näitavad metaanivogu emissioonimääraga umbes 400 kilogrammi metaani tunnis.

Vasakul on metaanipilv, mis avastati Tanager-1 esimese ülelennu ajal. Paremal on 19. septembril 2024 Pakistanis Karachi prügilas avastatud metaanipilve detail. Carbon Mapperi esialgne hinnanguline heitkogus on 1200 kg CH4 /h. Foto: Planet Basemap via Planet Labs

Hetkel käib Tanager-1 satelliidi kalibreerimine ja valideerimine. Kui see protsess on lõpule jõudnud, hakkab Carbon Mapper laiendama oma vaatlusi ja tegema metaani ja CO2 andmed iga päev kättesaadavaks. See aitab täita lünki emissioonide täpses tuvastamises ning tõhustada leevendusmeetmete rakendamist juba nende tekkekohas.

Carbon Mapper on alates 2016. aastast teinud õhuvaatlusi, et täpsustada algoritme ja protsesse, mis on vajalikud metaani ja CO2 suuremate emissioonide kiireks tuvastamiseks ja ulatuse hindamiseks. ÜRO kliimaambitsioonide ja lahenduste erisaadik Michael R. Bloomberg märkis, et metaanireostuse vähendamine algab selle mõõtmisest.

Foto: data.carbonmapper.org