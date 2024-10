Õgardist must auk jäi oma tähesöömisega astronoomidele vahele

NASA Chandra röntgenobservatooriumi, Hubble'i kosmoseteleskoobi ja teiste teleskoopide abil märkasid astronoomid signaali tähest, mis sattus liiga lähedale mustale augule ja hävines selle tohutu gravitatsiooni mõjul. Hävinud tähe jäänustest moodustus ketas, mis tiirleb ümber musta augu kui omamoodi «tähe surnuaed». Aastate möödudes on see ketas laienenud ja nüüd ristub see teise tähe või väikese musta auguga, mis tiirles seni ohutus kauguses. Iga 48 tunni järel põrkub tiirlev täht ketta sisse, tekitades röntgenikiirguse purskeid, mida Chandra observatooriumis tähele pandi.

Belfasti Queen's University teadlane Matt Nicholl võrdles olukorda vettehüppajaga, kes korduvalt vette hüppab, tekitades iga kord veepritsmeid. Täht on siin sukelduja ja ketas on vesi ning iga kord, kui täht ketta pinda tabab, tekib tohutu gaasi ja röntgenikiirguse plahvatus.

Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi teadlane Dheeraj Pasham rõhutas, et need nähtused olid kaua olnud spekulatsioonide keskmes, kuid nüüd on leitud tõendid, mis neid seovad. See on justkui kahe kosmilise müsteeriumi lahendamine korraga.