USAs saadi valmis elektroodid, millega mereveest vesinikku toota

Inimkond otsib meeleheitlikult alternatiivseid puhtaid energiaallikaid, et maailma energiavajadusi katta, kuid ookean, mis on tohutu energiavaruga loodusressurss, on jäänud suuresti kasutamata. Aastaid on ettevõtted püüdnud kasutada ookeanide laineid ja tõuse, kuid need loodusimed sisaldavad ka piirituid vesinikuvarusid.

Probleem on aga selles, et vesiniku ookeanist eraldamine pole lihtne. Vesiniku tootmine mereveest elektrolüüsi teel on seni tekitanud toksilist kloorigaasi, mistõttu on praegune vesiniku tootmine sõltunud puhtast veest – ressursist, mis muutub kliimamuutuste tõttu üha väärtuslikumaks.

Nüüd on ettevõte Equatic, tänu USA Energiaosakonna ARPA-E programmi rahastusele, edukalt välja töötanud «hapnikuselektiivsed anoodid» (OSA-d), mis loodetavasti aitavad vesiniku tootmist merevee elektrolüüsi teel hoogustada.

Equaticu eesmärk on toota vesinikku elektrolüüsi teel ilma kloorigaasi tekketa. Equatic toodab neid elektroode oma San Diego tehases ja esimesed reaalsed katsed toimuvad nii Singapuris kui ka Quebecis. Foto: Equatic

ARPA-E programmi direktor Doug Wicksi sõnul välistavad Equaticu OSA-d protsessi sõltuvuse puhtast veest ja kasutavad selle asemel maailma kõige rikkalikumat veeressurssi.

UCLA teadlane Xin Chen asutas Equaticu 2021. aastal eesmärgiga toota vesinikku elektrolüüsi teel ilma kloorigaasi tagajärjeta, mis on ohtlik inimeste tervisele ja raskesti hallatav. Võti oli välja töötada elektroodid peenete katalüsaatoritega, mis ei reageeri merevees oleva soolaga, võimaldades klooril soolas stabiilsena püsida.

Kasutades negatiivselt laetud katoodi ja positiivselt laetud anoodi, loovad need OSA-d hapnikku ja vesinikku, mida saab ohutult toota gigatonnides. Oluline on ka see, et need anoodid on taaskasutatavad, kuna need vajavad ainult kord kolme aasta jooksul katalüsaatorite uut kihti, mis on valmistatud maakeral rohkesti leiduvatest elementidest, mitte haruldastest muldmetallidest.

Ühtlasi lahendatakse selle meetodiga kaks probleemi ühe hoobiga, kuna protsess kasutab otsese õhu eemaldamise tehnoloogiat, mis püüab atmosfäärist CO2 ja muudab selle tahketeks mineraalideks.

Foto: www.equatic.tech

Equatic toodab neid elektroode oma San Diego tehases ja esimesed reaalsed katsed toimuvad nii Singapuris kui ka Quebecis. Quebecis asuv kommertstehas peaks 2026. aastaks eemaldama atmosfäärist 109 500 tonni CO2 ja tootma 3600 tonni rohelist vesinikku, teatas Equatic.

Kogu ajaloo vältel on ookean jäänud maailma suurimaks kasutamata akuks. Nüüd, tänu merevee keemiatehnolooogiale ja laineenergia inseneriteadusele, võib inimkond lõpuks olla valmis kasutama Maa suurimat energiaallikat.