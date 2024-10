Rootslased korjavad avamerelt selle masinaga kokku iga kui energiakübeme

Platvormi tööpõhimõte on mitmekülgne: päikesepaistelisel ajal toodavad 700 ruutmeetrit päikesepaneele 50 kW energiat, tuulisel ajal töötavad kuus vertikaalteljel tuuleturbiini (VAWT), ja ookeanilainete liikumisest ammutatakse kuni 650 kW energiat. VAWT-idel on mitmeid eeliseid, sealhulgas madalal asuv raske generaatori osa ja võime tuult vastu võtta igast suunast.

Laineenergia generaator kasutab süsteemi, kus ujuvusjõud muundatakse elektriks. Platvormi all paiknev kolb, mille üks ots on kinnitatud ujuvplatvormi külge ja teine ookeani põhja, hoiab vee all 600 kuupmeetrit õhku, mille tõstejõud on kuni 600 tonni. See jõud suunatakse läbi veetoru, mis lükkab tööle kõrgsurvegeneraatori.