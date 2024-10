INTERVJUU Uus president Mart Saarma: «Teaduste akadeemia peab olema teaduse kaitsja ja innovaator!»

Arvan, et akadeemia on olnud siin päris edukas, president Soomere on teinud minu arvates erakordselt head tööd ja ma väga loodan, et ta jätkab seda.

Kas on mingeid teadusvaldkondi, mis võiksid olla akadeemias paremini esindatud ja millised valdkonnad Eestis võiksid hakata lähemal ajal kiiremini arenema?

Teaduse arenemist on väga raske ette ennustada. Meil on ühelt poolt praegu kvantarvutid tulemas, meditsiini poolel on võtmas olulisemat rolli tüvirakkudel põhinev regeneratiivne meditsiin ja nii edasi.

Laias laastus väga suured läbimurded teaduses ja tehnoloogias on sündinud seal, kus seda tihtipeale on kõige vähem oodatud ja see on vaba uurimise suur eelis. Akadeemia peab kaitsma teaduslike uurimiste vabadust.

Akadeemikud Richard Villems, Jaan Einasto ja valitud president Mart Saarma pärast presidendivalimisi teaduste akadeemia Toompea esindusmaja tühjaks jäänud saalis. Foto: Mihkel Maripuu

Loomulikult meil on vahest olukordi, kus Eesti näiteks jääb mingil alal oluliselt maha. Siis me peame kasutama ressursse, et see ala saaks korralikult edeneda.

Eesti teaduste akadeemia ja akadeemikute üks väga oluline ülesanne on ka jälgida kogu aeg teaduse ja tehnoloogia arengut ja sellest informeerida nii teadusüldsust kui kogu ühiskonda, et me ei magaks maha suuri teaduslikke ja tehnoloogilisi läbimurdeid. Tänapäeval paljud asjad toimuvad väga ruttu.

Mis võiks olla Eestis selline lähiaja suur teaduslik läbimurre, mis valdkonnas võiks seda oodata?