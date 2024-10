Nobeli keemiapreemia said «imetegijad» valkude maailmas

David Baker

Ta on Ameerika biokeemik , arvutusbioloog, kes on olnud valkude moodustumise ja nende kolmemõõtmeliste struktuuride ennustamise meetodite teerajaja . Ta on Henrietta ja Aubrey Davise biokeemiaprofessor, Howard Hughesimeditsiiniinstituudi uurija ning genoomika, biotehnoloogia, keemiatehnika, arvutiteaduse ja füüsika kaasprofessor Washingtoni ülikoolis. Bakeri ja teiste välja töötatud tehisintellekti programmid on nüüdseks suures osas lahendanud valgu struktuuri ennustamise probleemi. Baker on Ameerika Ühendriikide rahvusliku teaduste akadeemia liige ja Washingtoni ülikooli valgudisaini instituudi direktor . Ta on kaasasutanud enam kui tosin biotehnoloogiafirmat ja ta on kantud ajakirja 2024. aasta Time 100 kõige mõjukama inimese nimekirja tervisevaldkonnas.