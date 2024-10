LOE AVASTUSE SUURT LUGU Nobeli keemiapreemia said «imetegijad» valkude maailmas

Vaevalt on võimalik üle hinnata elu keemiliste ehitusplokkide, nende 20 aminohappe potentsiaali. 2024. aasta Nobeli keemiaauhind on nende mõistmine ja valdamine täiesti uuel tasemel. Pool auhinnast saavad Demis Hassabis ja John Jumper, kes on kasutanud tehisintellekti, et edukalt lahendada probleem, millega keemikud on maadelnud üle 50 aasta: valgu kolmemõõtmelise struktuuri ennustamine aminohapete järjestuse põhjal. See on võimaldanud neil ennustada peaaegu kõigi 200 miljoni teadaoleva valgu struktuuri. Teise poole auhinnast saab David Baker. Ta on välja töötanud arvuteil põhinevad meetodid, mida paljud pidasid võimatuks: luues valke, mida varem ei eksisteerinud ja millel on paljudel juhtudel täiesti uued funktsioonid.