NEW SCIENTIST Tehisaru loodud pildid võivad meie mälu tuksi keerata

«Tulevikus võib see olla automaatne,» ütleb ta. «Ma arvan, et kõige hullem osa, mida me peame teadma või mille üle muretsema, on see, kui kasutaja ei ole sellest teadlik.»

«Peame kindlasti olema teadlikud ja tegema koostööd nende ettevõtetega või leidma viisi nende mõjude leevendamiseks. Võib-olla on selline struktuur, kus kasutajad saavad endiselt omada kontrolli ja öelda: «Ma tahan seda mäletada sellisena, nagu see oli,» või vähemalt juurde panna sildi, mis ütleb, et see on töödeldud foto.»

Selles pole midagi uut

Philip Beaman Ühendkuningriigi Readingi ülikoolist ütleb, et valemälestusi saab inimese mällu istutada kas isiklikul tasandil redigeeritud fotoalbumite abil või laiemalt tava- või sotsiaalmeedias avaldatud piltidega.

Siiski on kõigil juhtudel piir, kui palju mälestusi saab moonutada enne, kui inimesed neid kahtluse alla seavad.

«Psühholoogiliselt pole siin absoluutselt midagi uut,» ütleb Beaman. «Asjaolu, et saate redigeeritud piltide abil valemälestusi istutada, ei ole üllatus. Praegusel ajal, mis on minu arvates ainulaadne, süvendab seda asjaolu, et tehisintellekt on kiire ja lihtne. Igaüks saab sellega hakkama.»

Esialgu populaarteaduslikus ajakirjas New Scientist ilmunud artikkel ilmub Postimehes väljaande loal. Inglise keelest tõlkinud Sten Kohlmann.